Francesca Rolltrip, Showcase – Intervista in musica a Francavilla

L’artista abruzzese ha conquistato la Top Ten di Amazon Music ed è reduce dal successo di pubblico dell’ultimo accattivante singolo “Selfie”

FRANCAVILLA AL MARE – Si terrà Lunedì 5 Agosto (inizio ore 19.30) presso lo stabilimento Lido Bianco di Francavilla al Mare lo Showcase – Intervista in Musica dell’artista abruzzese Francesca Rolltrip, prodotta da REVERB – The Italian Record Company. Durante il live acustico Francesca Rolltrip sarà accompagnata dal suo chitarrista, Marino Di Nino, e dal suo stesso produttore, Stefano La Mendola, e si esibirà presentando alcuni suoi inediti, cover riarrangiate e naturalmente l’ultimo singolo estivo, “Selfie” che, uscito lo scorso 12 luglio, ha raggiunto, a sole ventiquattr’ore dalla pubblicazione il secondo posto dei brani più venduti su Amazon Music, accanto ad altri singoli di successo come “Mambo Salentino” dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso e “Ostia Lido” di J-Ax.

Durante l’esibizione Francesca Rolltrip dialogherà col giornalista Piero Vittoria in una sorta di “intervista in musica” in cui avrà modo di raccontarsi e parlare del percorso fatto per arrivare alla scrittura del suo primo album, attualmente in produzione.

Per tutte le persone che la seguono e la supportano da tanto nel suo percorso musicale ci sarà anche un omaggio pensato appositamente da Francesca Rolltrip.

Con il singolo “Selfie” ancora una volta Rolltrip si è messa in gioco facendo di nuovo centro con un brano dal refrain che rimane in testa, un testo che è allo stesso tempo critica e esalta tutti gli stereotipi dell’estate italiana: le coppie in spiaggia annoiate, le feste, le ragazze montate in costume, drink sotto il sole e perché no, anche uno sketch con un attore che impersona Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, diventati ormai anche loro porta bandiera dei tormentoni estivi. Di seguito il video di “Selfie” con la regia di Stefano La Mendola, girato proprio al Lido Bianco di Francavilla al Mare dove si svolgerà lo showcase il 5 agosto.



CHI É ROLLTRIP

Francesca Mottola in arte Rolltrip nasce a Napoli e poco dopo il suo primo respiro si trasferisce in Toscana, a Grosseto, per sedici lunghi anni dove fin da piccola mostra la sua passione per il canto e capisce che quel dono andava portato avanti e così infatti sarà. Tra sacrifici per frequentare le lezioni, lacrime versate per chi cercava di atterrarla, ha continuato portando avanti i suoi piccoli sogni chiusi in quel cassetto. Dopo aver vissuto in Toscana si trasferisce nuovamente e va a vivere a Pescara dove finalmente le porte per il suo sogno iniziano ad aprirsi. Pochi mesi dopo arrivano finalmente le prime serate live, serate in discoteca e registrazioni. Dopo l’ uscita del terzo inedito da solista, Rolltrip si guadagna l’accesso al Palco di Radio Italia con Firestone (unica donna selezionata in Italia) dove si esibisce con “Sentirsi Libera”. Va anche a cantare a New York dove viene notata da un produttore in piena stazione di Penn Station trafficata da mille e mille persone al giorno. L’etichetta Reverb – The Italian Record Company si accorge di lei e il produttore Stefano La Mendola le dà fiducia. Da quel momento cambia completamente la strada canora di Rolltrip che si concentra su suoni blues soul e pop che possano far risaltare risalto al meglio le sue doti canore. Nasce così il singolo “Non mi chiedere”, brano inedito con il quale l’artista accede alle selezioni di Sanremo Giovani. Il 12 luglio 2019 è uscito il nuovo singolo “Selfie”, in attesa del primo album ufficiale, attualmente in lavorazione, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.