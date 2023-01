FRANCAVILLA AL MARE – Primo ritiro del nuovo anno solare 2023 per la nazionale italiana di paraciclismo del cittì Pierpaolo Addesi (di Torrevecchia Teatina) che in questi giorni è a Francavilla al Mare presso l’Hotel Corallo per iniziare un nuovo ciclo di allenamenti e preparare al meglio le prossime competizioni a carattere internazionale con vista Paralimpiadi 2024 a Parigi. Fino alla mattina di sabato 14 gennaio, ad allenarsi sulle strade di Francavilla e dintorni, gli atleti Federico Andreoli (Restart Sport Academy), Emanuele Bersini (Polisportiva Disabili Valcamonica), Elena Bissolati (Biesse Carrera), Ilaria Brugnoli (Restart Sport Academy), Andrea Casadei (Team Equa), Francesco Ceci (Piceno Cycling Team), Luca Chiesa (MG K Vis Dal Colle-Re Artù), Chiara Colombo (Comolake Team), Fabio Colombo (Comolake Team), Claudia Cretti (Team Equa), Alice Gasparini (Pink Wave), Giancarlo Masini (Natura e Sport), Mirko Pini (Active Team La Leonessa), Michele Pittacolo (Pittabike Asd) e Paolo Totò in forza al Team Go Fast, società che ha sede a Roseto degli Abruzzi. A fianco del cittì Addesi, lo staff tecnico è composto dai collaboratori tecnici Silvano Perusini e Francesco Parmegiani (di Pescara), Alain Lorenzati (massaggiatore), Angelo Chiloiro (operatore tecnico), Vincenzo Bonavita e Valerio Milani (meccanici).

