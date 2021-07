Raccolta differenziata, presentate nove Ecoisole ecologiche

Dopo l’inaugurazione di oggi saranno posizionate nei Comuni di Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere

L’AQUILA – Raccolta differenziata non solo di prossimità ma attraverso Ecoisole Ecologiche per i comuni che fanno parte della compagine sociale di ASM S.p.A. Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere.

Dopo l’inaugurazione di oggi 26 luglio con la presenza dei sindaci dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’Assessore del Comune dell’Aquila Fabrizio Taranta, l’Amministratore di ASM Spa Lanfranco Massimi e i sindaci di Montereale Massimiliano Giorgi, Campotosto, Luigi Cannavicci, Capitignano Maurizio Pelosi e di San Pio delle Camere Pio Feneziani, le Ecoisole verranno poi posizionate nei giorni successivi presso i Comuni.

Per poter conferire i rifiuti differenziati presso l’Ecoisola i cittadini potranno usare la propria tessera sanitaria , passando la barra magnetica nel lettore o posizionare il codice numerico della tessera sul lettore.

Le Ecoisole sono dotate di 5 bocchette dove inserire i rifiuti differenziati, che si aprono dopo la lettura del codice fiscale e successivamente sfiorando il lettore posizionato sotto la bocchetta. Nelle Ecoisole si smaltiscono carta, plastica e metalli, organico, vetro e indifferenziato, lateralmente si trovano piccole bocchette per pile esauste, farmaci scaduti, e piccoli RAEE (es. telefonini)

All’interno vi sono dei sensori ottici che permettono, da remoto all’ASM di verificare il livello del conferimento dei rifiuti ed allertare l’intervento di svuotamento. Le Ecoisole per il proprio funzionamento sono dotate di pannelli solari. Per un accurato controllo, le Ecoisole sono provviste di telecamere di sorveglianza e, in caso di necessità sarà possibile inviare il video alle autorità competenti. Ogni Ecoisola è personalizzata con foto realizzata in alta risoluzione.

Le caratteristiche tecniche sono:

– Superficie occupata circa 15 mq;

– N. 5 contenitori da lt 1.100;

– Lettore per apertura portellone;

– Telecamere di controllo.

– Pannelli solari

Dimensioni:

6.25 metri di lunghezza;

2.35 metri di larghezza;

2.10 metri di altezza;