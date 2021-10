Rabdomantica 2021 in tour: dove si svolgerà, programma

Il progetto dell’Associazione Culturale I Guastafeste entra nel vivo nelle aree interne dell’Abruzzo con tappe ciascuna di due giorni

L’AQUILA – R(abd)OMANTICA 2021 IN TOUR, il progetto dell’Associazione Culturale I Guastafeste, giunto alla V edizione, quest’anno entra nel vivo delle comunità situate nelle aree interne dell’Abruzzo Appenninico.

E’ attraverso il cammino e l’ascolto che si svolge il lavoro di ricerca di storie e testimonianze, di narrazioni legate al mondo contadino, ai tempi andati.

Intervistare, fermarsi a parlare senza fretta con figure ancestrali, arcaiche, personaggi estranei ai ritmi frenetici del nostro mondo, che donano il loro bagaglio di vita carico di tradizioni vere e proprie ricchezze dentro le mura domestiche, valori umani da ascoltare e coltivare con rispetto, un ritorno alle radici da raccontare con taccuino e matita.

Un viaggio indietro nel tempo costituito da diverse tappe, ogni tappa avrà una durata di due giorni durante i quali l’associazione reperirà, attraverso il metodo dell’intervista, le narrazioni popolari sui luoghi di riferimento.

Al termine dei due giorni c’è un momento, un rituale di restituzione teatrale ai partecipanti, con la messa in scena di uno spettacolo che vuole contribuire a valorizzare e conservare i tesori della cultura rurale dei piccoli comuni montani.

Il progetto “In Tour” prevede al suo interno Laboratori teatrali articolati in due fasi. La prima fase denominata Cacciatori di Storie, riguarda il reperimento di storie attraverso interviste con coloro che vogliono condividere i ricordi del proprio vissuto.

La seconda fase si svolgerà in primavera attraverso veri e propri laboratori teatrali pratici durante i quali si lavorerà sulla messa in scena della rielaborazione e riscrittura delle storie reperite.

I Guastafeste hanno attivato collaborazioni con le realtà locali che si sono dimostrate attente ed interessate e da subito hanno manifestato la volontà di contribuire in maniera operosa e dinamica alla buona riuscita del progetto.

“Grazie alle conversazioni e agli incontri con coloro che vivono e si adoperano per il loro paese le date di “In Tour” hanno preso forma, colore, sostanza …”, scrivono gli organizzatori in una nota.