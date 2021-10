Ants Basket Viterbo – Panthers Roseto 49-73: la cronaca del match

VITERBO – Migliore di così era difficile immaginarselo, il debutto stagionale delle ARAN Cucine Panthers Roseto nel campionato 21/22 di Serie B. L’assenza temporanea di Mingardo, quella definitiva di Berardi, una squadra nuova sul campo di una già rodata: le insidie non mancavano, al PalaMalè di Viterbo. E invece le ragazze di coach William Orlando si sono imposte con grande autorità, come dimostra il 49-73 finale, nell’arco di una partita condotta per tutti i quaranta minuti.

Il tecnico tarantino lancia Schena in quintetto da ala piccola, e verrà ripagato da una prestazione superlativa della giovane veneziana: 15 punti, rimbalzi, difesa, ma soprattutto la sensazione di aver fatto passi da gigante sul piano della fiducia e della convinzione. Un discorso estendibile anche a tutte le altre under, chiamate ad essere ancora più protagoniste quest’anno: Montelpare, Azzola, Zanetti e la stessa Schena producono più della metà dei punti complessivi in casa rosetana, ed è sicuramente un buon punto di partenza.

Ma è tutto il collettivo a girare perfettamente, con la solita Duran top-scorer a quota 16 e una costante pressione difensiva: le ARAN Cucine Panthers sono brave a non scomporsi nell’unico momento di relativa difficoltà, a inizio secondo quarto, con il punteggio in equilibrio ma due titolari già gravate di tre falli. E invece proprio da lì Roseto ha costruito il break decisivo, serrando la propria difesa e scappando in doppia cifra di vantaggio con l’ormai consueta firma da tre punti della capitana Marini.

Un gap che si è ulteriormente dilatato al rientro dagli spogliatoi, con un secondo tempo di pura accademia in cui Roseto ha trovato in Albanese. Zanetti e De Vettor, oltre che in una Azzola chirurgica nel bucare la difesa a zona avversaria, altre preziose protagoniste: un successo di squadra, quello che serviva per iniziare al meglio questa stagione. E ora la testa è già rivolta al primo impegno casalingo, domenica 31 ottobre alle 18:00 contro Terni, con l’auspicio di un pubblico numeroso a sostegno delle Pantere.

TABELLINO

ANTS BASKET VITERBO-ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO 49-73 (12-13; 20-29; 31-50)

VITERBO: Bonucci, Scordino 4, D.Valtcheva 9, Tarroni, Venanzi 2, Taurchini, Grassia 14, Firrito, Pasquali 2, Bertolini 5, J.Valtcheva 12, Schembari. Coach: Scaramuccia.

ROSETO: Duran 16, Lucente 3, Schena 15, Zanetti 6, Albanese 6, Di Giandomenico, De Vettor 7, Azzola 8, Montelpare 9, Marini 3, Demojana. Coach: Orlando.