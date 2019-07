Questura di Chieti, attività prevenzione e repressione: dati giugno-luglio

CHIETI – Si rendono noti i dati dell’attività posta in essere dagli uomini e donne della Questura di Chieti e dei Commissariati di P.S. di Vasto e Lanciano durante i primi due mesi della stagione estiva 2019. Durante i servizi ordinari e straordinari, questi ultimi appositamente predisposti dal Questore di Chieti, dott. Ruggiero Borzacchiello, ed effettuati anche con la partecipazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili di Pescara, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Squadra Mobile, Uffici Investigativi e di Controllo del Territorio hanno complessivamente arrestato 12 persone, di cui 7 in flagranza di reato (per reati di furto aggravato, tentato furto aggravato ad un esercizio commerciale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli con lesioni personali, possesso e fabbricazione di documenti falsi e spaccio di sostanze stupefacenti); 5 sono state le persone arrestate in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; sono state denunciate in stato di libertà 49 persone e sono stai sequestrati circa 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra piante di cannabis, hashish, cocaina e una minima quantità di eroina. Due sono stati i veicoli rubati rinvenuti.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dagli Uffici di Controllo del Territorio, anche con la partecipazione di equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Chieti e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, si è concretizzata effettuando sull’intero territorio provinciale 680 posti di controllo durante i quali venivano complessivamente controllate ed identificate 5935 persone e controllati 6522 veicoli. Di questi 11 sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa e sono state complessivamente elevate 1336 contravvenzioni al Codice della Strada di vario tipo.

Con l’approssimarsi delle giornate critiche sotto il profilo degli “esodi vacanzieri”, di concerto con la Sezione Polizia Stradale di Chieti, il cui personale garantisce la regolarità della viabilità ordinaria su tutto il territorio provinciale e autostradale nella tratta dell’A14 sino a Poggio Imperiale, sono stati predisposti opportuni servizi volti a garantire la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

La stessa Squadra Mobile e gli Uffici Investigativi dei Commissariati di P.S. di Lanciano e Vasto hanno incrementato i servizi straordinari di controllo volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Interno, rinvenendo modiche quantità di stupefacenti. Il livello di attenzione verso il fenomeno in questione viene comunque mantenuto alto e i servizi verranno riproposti durante i prossimi mesi con particolare riguardo al mese di Agosto in considerazione dell’aumento dei “villeggianti” nelle località della costa teatina.

Otto sono stati gli esercizi pubblici controllati dal personale della Divisione P.A.S. riscontrando alcune irregolarità amministrative.

Sotto il profilo della gestione delle manifestazioni popolari, culturali e religiose e concerti di artisti di rilevanza nazionale e internazionale, che vedono quali “location” i 104 comuni della provincia che hanno comportato la predisposizione di 480 Ordinanze, sono stati disposti opportuni servizi al fine di garantire elevati standard di sicurezza sia sotto il profilo della cd. “Safety” che della peculiare attività di Polizia sotto il profilo della “Security” ottenendo, nel complesso, buoni risultati.