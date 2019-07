Fossacesia, divieto di vendita serale di bottiglie di vetro e lattine

Finoro: “É un’azione per cercare di far avere un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Sì al divertimento, ma senza di perdere di vita la sicurezza e il rispetto dell’ambiente”

FOSSACESIA – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha firmato oggi l’ordinanza con la quale si dispone il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e in lattine. Nell’atto, viene specificato che “la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. È, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e di lattine, anche già in proprio possesso, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all’interno del locale e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e hanno efficacia su tutto il perimetro urbano comunale dalle ore 22 alle ore 6 dei giorni dalla data della presente ordinanza al 31/08/2019”.

Dure le sanzioni previste in caso di inosservanza: ai trasgressori, infatti,“ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore. Che gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento ( art. 650 del codice penale)”.

«Questo intervento si è reso necessario in quanto Fossacesia Marina, in questo particolare momento della stagione estiva è ricca di specifici momenti e iniziative che richiamato molti turisti e visitatori – spiega l’assessore Giovanni Finoro –. É un’azione per cercare di far avere un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Sì al divertimento, ma senza di perdere di vita la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, che per noi è sono al primo posto. Vogliamo evitare che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono venga a creare in qualche modo seri pericoli per l’incolumità delle persone e la loro dispersione su strade e spiaggia”.