PESCARA – “Finalmente anche Pescara attiverà il Question Time del cittadino, raggiungendo i Comuni italiani più innovativi e che già si sono dotati di questo straordinario strumento di trasparenza e di partecipazione attiva”. Questo il commento soddisfatto dei consiglieri M5S Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo dopo che il Consiglio Comunale di questa mattina ha approvato la proposta targata M5S.

“Dopo un lungo lavoro in Commissione Statuto – proseguono i consiglieri pentastellati – questa mattina è arrivato in aula il voto unanime su una proposta che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo, e che consentirà a tutti i cittadini dai 16 anni in sù di presentare direttamente una propria interrogazione al Sindaco o alla Giunta, all’interno di una vera e propria seduta di Consiglio Comunale che, ogni mese, al fianco delle classiche mozioni e interrogazioni di iniziativa consiliare, vedrà cittadini, comitati e associazioni rivolgere personalmente il proprio quesito e confrontarsi direttamente con l’amministrazione comunale”.

Questa possibilità sarà garantita l’ultimo venerdì di ogni mese a tutti coloro che invieranno il proprio quesito compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’ente, da depositare presso il Protocollo generale del Comune di Pescara o da inviare all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.pescara.it.

“Anche lavorando dall’opposizione siamo riusciti a portare un’altra delle nostre stelle all’interno delle istituzioni della nostra città – concludono Alessandrini, Sola e Di Renzo – lavoriamo da sempre per garantire partecipazione e democrazia diretta ed oggi abbiamo raggiunto l’obiettivo di portare i cittadini all’interno del Consiglio Comunale e riavvicinarli alla vita istituzionale dell’ente con un filo diretto e un ruolo da protagonisti”.