Montesilvano, disinfestazione adulticida sul territorio il 6 e 7 giugno 2022

MONTESILVANO – Il Comune di Montesilvano informa che è previsto per questa sera e domani sera il primo dei 7 passaggi di disinfestazione adulticida su tutto il territorio Comunale. A partire dalle 22 di oggi Lunedì 6 Giugno ed in aggiunta anche domani Martedì 7 Giugno, a completamento dell’intervento, sarà effettuato il servizio di disinfestazione per la lotta alla zanzara.

Il trattamento consiste nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale ed altamente efficace nei confronti di zanzare, mosche ed altri insetti volanti (no api). Il trattamento prevede l’irrorazione del prodotto mediante atomizzatore con testa a cannone.

Il prodotto utilizzato è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità, e non è nocivo per l’uomo e gli animali domestici.

Si raccomanda di:

– tenere chiuse le finestre

– non lasciare sui terrazzi e balconi panni stesi o alimenti

– non sostare in ambienti aperti durante il trattamento

– non lasciare animali domestici in aree prossime alle strada, mettere al riparo ciotole ed abbeveratoi

– parcheggiare autovetture in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione

– eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità

Il prossimo passaggio è previsto nelle date del 20 e 21 Giugno.