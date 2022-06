Pescara, via Colle di Mezzo: il punto del consigliere Di Pasquale

PESCARA – “Entro fine giugno verrà pubblicata la gara d’appalto per il rifacimento dell’intera via Colle di Mezzo, secondo tratto, ovvero quello che si ricongiunge con via del Santuario, un intervento che, con un investimento di 180mila euro, ci permetterà di ripristinare le opportune condizioni di sicurezza nella strada, rifacendo marciapiedi, asfalti e segnaletica. Hanno ragione i cittadini quando parlano di condizioni di invivibilità della strada, hanno ragione quando hanno ricordato che via Colle di Mezzo è invivibile da almeno dieci o vent’anni, segno di una colpevole disattenzione alla quale stiamo ponendo fine in modo definitivo”. Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale.

“Parliamo del mio quartiere, di cui conosco ogni centimetro quadrato – ha sottolineato il consigliere Di Pasquale -, dunque siamo a conoscenza anche delle urgenze di via Colle di Mezzo e di quelle strade su cui siamo già intervenuti negli ultimi due anni o per le quali ci sono già progetti messi in cantiere. Via Colle di Mezzo, nello specifico, ha già subito un primo intervento di risanamento nella parte più alta che era anche quella più dissestata, subito dopo abbiamo redatto il progetto per la parte più bassa sino all’incrocio con via del Santuario e gli uffici hanno terminato di predisporre i dettagli della gara d’appalto che partirà per fine mese, quindi prima di ferragosto saremo in grado di aprire le buste, procedere all’aggiudicazione per far partire il cantiere entro fine agosto, provvedendo al rifacimento completo dell’asfalto stradale, con relativa scarifica, e dei marciapiedi. Ai cittadini, inevitabilmente, chiediamo un ultimo slancio di pazienza, consapevoli che purtroppo anche la nostra amministrazione ha ereditato una situazione strutturale comunque di dissesto e di grande difficoltà di cui ci siamo ovviamente fatti carico nel momento in cui abbiamo assunto la guida della città”.