Pescara, Quartiere in festa: entusiasmo per Piero Mazzocchetti

PESCARA – L’assessore a Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara,Giacomo Cuzzi riferisce sugli appuntamenti di Quartiere in festa, iniziativa giunta alla seconda edizione,finalizzata ad animare le vie del commercio della zona stadio.In via Mazzarino ieri musica di qualità con Piero Mazzocchetti oltre ad animazione, balli in piazza, degustazioni.

Spiega Cuzzi:

“Tantissima gente è tornata ad affollare via Mazzarino per la seconda edizione di Quartiere in Festa. Pubblico entusiasta per Piero Mazzocchetti che ha portato in città il suo repertorio, coperto di applausi dal pubblico venuto a sentirlo, così come bella e animata è stata anche la performance della cover band di Ligabue, Tra Palco e Realtà.

Due giorni speciali di animazione anche nelle zone periferiche, luoghi che hanno ritrovato la propria vocazione ad accogliere ed essere contenitori di eventi, un obiettivo che noi abbiamo sempre perseguito e che ha dato frutti anche ieri e sabato sera.

Una formula che sicuramente apre il territorio a nuova socialità e alimenta sinergie che non erano state mai messe a regime, come quella con i commercianti delle varie zone con cui abbiamo condiviso l’organizzazione di questa serata e quelle delle altre zone interessate dal format di spettacolo, laboratori e intrattenimento che porteremo per tutta l’estate in giro. Un’attenzione alla città nel suo intero che in questi anni abbiamo cercato di animare con eventi e intrattenimento a sostegno dell’economia e dei talenti del territorio.

Lo faremo ancora il 31 luglio con Stefano D’Alberto e una serata piena di musica e di divertimento a Piazza San Camillo, il 10 agosto a San Silvestro spiaggia, il 17 a piazza Rizzo”.