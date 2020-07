Pulizia spiaggia della Fuggiella a Fossacesia il 5 luglio

FOSSACESIA – Giornata a difesa delle spiagge, domani, domenica 5 luglio, a Fossacesia. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e in collaborazione con Legambiente Abruzzo e la società EcoLan, di Lanciano, verrà ripulita la spiaggia La Fuggitella, una delle località caratteristiche della Costa dei Trabocchi. Le operazioni di pulizia vedranno impegnati i neo Ispettori Ambientali di Fossacesia e tutti coloro che vorranno unirsi all’iniziativa. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 nella zona rimessaggio di Fossacesia Marina, sotto la vecchia stazione ferroviaria. La EcoLan fornirà guanti e sacchetti per differenziare i rifiuti che saranno raccolti.

“Ogni occasione è buona per imparare a rispettare il verde e la scelta di contribuire a pulire scrupolosamente la zona della Fugitella, bellissima sotto l’aspetto naturalistico – ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – da un lato è l’opportunità per rivalutare la spiaggia di quella località, dall’altro è un importante contributo alla sicurezza sanitaria e ambientale nella lotta contro il Coronavirus. Come Amministrazione comunale, che da sempre ha cura del proprio territorio, abbiamo subito appoggiato la giornata propostaci da Legambiente e dalla EcoLan e che, siamo certi, vedrà una larga adesione di cittadini”.

La giornata si concluderà alla 11:30 con i saluti del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e del presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Nell’occasione saranno consegnati i decreti di nomina di Ispettori Ambientali, ottenuti a conclusione del corso svoltosi nel febbraio scorso e promosso dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia, e superato brillantemente da Carmine Nicola Annecchini, Patrizia Bucciante, Andrea Annunziato Campitelli, Ercole Liberatore, Alberto Marrone, Mariateresa Minadeo, Andrea Rosario Natale, Marco Paglione, Umberto Petrosemolo, Ivana Romanelli ed Ennio Scipione.