Logli e D’Ammora primi finalisti a Miss GP e Mister Italia 2020

Saranno allo Stadio del mare dopo aver vinto le selezioni “on the web”

di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020. Lui è un personal trainer 29enne di Castellammare di Stabia (NA). Lei, pisana 19enne, è nota alle cronache per essere la figlia di Roberta Ragusa

PESCARA – A poco meno di un mese dal grande appuntamento di Pescara con le prefinali e le finali nazionali di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 cominciano a filtrare i primi nomi dei “bellissimi” e delle “bellissime” che sul palco dello Stadio del Mare sabato sera 1 agosto si contenderanno la corona e lo scettro dei due concorsi organizzato dalla “Claudio Marastoni”.

Si sono infatti concluse giovedì sera le due selezioni “on the web” ideate durante i mesi del lockdown per dare modo alle centinaia di aspiranti Mister e Miss di mettersi alla prova con casting e sfilate su Instagram.

Dalla selezione di una qualificata giuria tecnica sono scaturiti i vincitori dei rispettivi concorsi che, da regolamento, accedono direttamente alla finalissima “dal vivo” del 1 agosto che sarà condotta da Jo Squillo e che si preannuncia come il grande evento di inizio dell’estate pescarese.

Sul palco dello Stadio del mare ci sarà la 19enne pisana Alessia Logli che ha sbaragliato un’agguerrita concorrenza che ha visto approdare alla finale di “Miss Grand Prix on the web” più di 40 bellissime ragazze.

“Sono davvero felice, non me l’aspettavo perchè c’erano tante finaliste e tutte bellissime –le prime parole di Alessia dopo la proclamazione avvenuta in diretta Instagram – E’ stata una sorpresa, ma sono molto contenta di essere già qualificata per la finalissima del 1 agosto a Pescara. Sono reduce dalla maturità e mi sto già impegnando per gli esami di ammissione all’università. Come carattere mi definisco una ragazza un po’ timida, ma sicuramente determinata”.

Alessia Logli è nota alle cronache per essere la figlia di Roberta Ragusa il cui caso ha appassionato milioni di italiani dopo la scomparsa della donna avvenuta nel febbraio 2012. Un legame, quello tra Alessia e la madre, ben visibile nel tatuaggio impresso sul fianco della neo Miss con il nome Roberta.

A Pescara il 1 agosto ci sarà anche Eduardo D’Ammora, 29 anni, personal trainer napoletano di Castellamare di Stabia che ha invece trionfato nel concorso di “Mister Italia on the web”. “Non ci speravo proprio – dice Edoardo – Stavo cucinando un’orata al forno quando seguendo la diretta instagram ho capito di aver vinto. Sono strafelice e prontissimo per Pescara, ancora non ci credo. Per me è un sogno che si avvera”.

É un gradito ritorno a Pescara quello dei due concorsi organizzati dalla Claudio Marastoni, manifestazioni che si sono affermate e consolidate negli anni tra le più importanti nel panorama italiano, “trampolino di lancio” per grandi nomi del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e Carlotta Maggiorana. Dopo alcuni anni di “lontananza” (le recenti edizioni si erano infatti concluse a Trani, in Puglia), grazie al forte impegno e volontà del sindaco Carlo Masci (assessore al turismo proprio negli anni delle prime finali pescaresi dei due concorsi), ora il grande ritorno in Abruzzo per un evento che si preannuncia il primo grande appuntamento dell’estate pescarese.

L’evento sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky). Atteso, per l’occasione, lo “sbarco” a Pescara di numerosi vip per un “parterre de roi” in via di composizione che porterà allo Stadio del Mare diversi personaggi della tv, cinema, musica e moda.