Pulizia del Tordino, intervento delle Guide del Borsacchio il 20 febbraio

Domenica 20 febbraio dalle ore 9.30 in poi le Guide del Borsacchio saranno impegnate per una giornata pubblica di pulizia dei sentieri e delle aree prossime al Tordino

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 20 febbraio 2022 dalle ore 9.30 in poi le Guide del Borsacchio, sollecitate dai residenti di Cologna Spiaggia che si sono attivati in prima persona per affrontare un problema di assoluta incuria e civiltà in una area di pregio come quella del Tordino scenderanno al loro fianco, in collaborazione con Podistica Cologna, WWF , FIAB, IAAP e Guardie Ambientali per una giornata pubblica di pulizia dei sentieri e delle aree prossime al Tordino.

PROGRAMMA

Raduno ore 9.00 con preparazione, registrazione ed istruzioni sulla sicurezza e per il rispetto delle normative covid presso il piazzale del cementificio in via Romualdi angolo via Defence.

Partenza Lavori ore 9.30 : Verranno distribuiti guanti, buste e strumenti per la bonifica.

Area di interesse: Lungofiume Tordino ed aree prossime via Romualdi Fiume Tordino

“Lo scopo è Accendere un riflettore su una area di pregio naturalistica purtroppo preda da decenni dei fenomeni di scarico abusivi di rifiuti edili, industriali e domestici ed assoluta incuria. Un’area sottoposta a vincoli a tutela della biodiversità che trova nei fiumi e foci riparo invernale o luoghi di sosta per la migrazione. Inoltre l’area è da sempre meta di escursionismo, ridotto, viste le condizioni ma che in futuro, se attenzionata o oggetto di interventi, potrebbe diventare un volano per la salvaguardia del territorio attraverso la fruibilità dell’area ad appassionati, turisti e residenti. L’area del Tordino, come quella del Vomano, adeguatamente curate e sviluppate in maniera sostenibile potrebbero offrire collebamenti ciclabili, escursionistici fra i territori della vallata del Tordino” lo riferisce in una nota Marco Borgatti, Presidente Guide Del Borsacchio.