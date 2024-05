Interdette permanentemente le acque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto

VASTO – Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delle acque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto.

Le acque di balneazione della Foce del Fiume Sinello sono interdette in quanto non adibite alla balneazione (per mt 200 a Sud dalla foce) e permanentemente vietate.

Le acque di balneazione della Foce del Fosso Lebba sono interdette in quanto non adibite alla balneazione (per mt 400 a Nord e mt 350 a Sud dalla foce del Fosso) e permanentemente vietate. Porto di Vasto – balneazione vietata per l’intero bacino.