Provincia Teramo, piano Trasparenza e Anticorruzione 2020-2022

Tutti gli interessati possono trasmettere, entro il 16 dicembre 2019, eventuali proposte nelle modalità indicate nell’avviso allegato

TERAMO – La Provincia di Teramo, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, il segretario generale Daniela Marini, dovrà approvare entro il prossimo 31 gennaio l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022, comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la trasparenza.

Sul sito internet della Provincia di Teramo è possibile consultare il Piano vigente alla sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. La Provincia di Teramo in sede di predisposizione dell’aggiornamento del P.T.P.C. 2020-2022, terrà conto degli eventuali contributi che perverranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.teramo.it, segretario@provincia.teramo.it, entro il termine perentorio del16 dicembre 2019.

ALLEGATO: http://www.provincia.teramo.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/procedura-aperta-per-l-aggiornamento-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-PTPCT-2020-2022/modulo-per-l-invio-di-osservazioni-al-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/at_download/file