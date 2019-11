Servizi fiscali e di patronato: accordo Coldiretti Pescara – Nurdind

PESCARA – É stato presentato questa mattina, nella sala convegni dell’S Hotel di San Giovanni Teatino (località Dragonara) l’accordo tra Coldiretti Pescara e Nursind Pescara per i servizi ad alto valore aggiunto a livello fiscale erogati da Impresa Verde Abruzzo e i servizi alla persona erogati da Epaca ai soci del sindacato degli infermieri.

Presenti alla presentazione del protocollo Giuliano Giansante, responsabile dell’ente di patrocinio Epaca Pescara; Isabella Gualtieri, referente fiscale provinciale Pescara dell’Impresa Verde Abruzzo; Pietro Micaroni, consulente medico convenzionato con Epaca specialista in Medicina del lavoro, igiene e medicina del lavoro e Antonio Argentini rappresentante sindacale Nursind provincia di Pescara.

“Chi lavora negli ambienti sanitari è sempre più attento alla qualità delle materie prime, alla salute, alla sostenibilità dei metodi di produzione, alla tutela del territorio e condivide quindi i valori e i principi della nostra azione – dice Coldiretti Pescara – in tal senso, questa convenzione non segna solo l’avvio di una collaborazione sul fronte dei servizi fiscali con Impresa Verde Abruzzo e servizi alla persona on Epaca, ma rafforza la reputazione di Coldiretti e la condivisione dei suoi valori anche tra coloro che non sono titolari di aziende agricole”.