Polo Museale Civico di Giulianova, ecco il nuovo portale online

É dedicato ai progetti didattici per le scuole. Già centinaia gli studenti che parteciperanno fino alla fine dell’anno scolastico

GIULIANOVA (TE) – Dal 27 settembre, data di presentazione agli istituti scolastici del territorio dell’ampia proposta di progetti e laboratori per gli alunni di ogni ordine e grado, sono circa 700 gli studenti provenienti dalle scuole di Giulianova, Mosciano, Pineto, Tortoreto e Cologna, che stanno prendendo parte o lo faranno alle attività dei laboratori e delle visite del Polo Museale Civico di Giulianova, fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Per rendere maggiormente raggiungibili e smart la serie di informazioni e le modalità di prenotazione da parte delle scuole, i musei civici, grazie ad Angelo Gozzi, hanno realizzato un nuovo portale web raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune o direttamente all’indirizzo www.polomuseale.comune.giulianova.te.it. Sul nuovo sito si potranno scoprire le caratteristiche di ogni attività proposta, dai contenuti all’età indicata, e prenotare le stesse attraverso un apposito form da compilare.

Dall’archeologia alla scultura, dalla fotografia al 3d, dalla musica alla geografia, dalla pittura alle visite guidate tematiche, un paniere di proposte adatto a tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, che mettono al centro la didattica esperienziale e il contatto diretto con i musei, ma anche con il centro storico e il territorio, il cosiddetto museo diffuso.

Inoltre, in occasione dell’evento “Leonardo. Saperi, architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento: dalla Città ideale alle invenzioni del Genio”, che vedrà l’esposizione nel centro storico e in alcune sedi museali comunali, dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, delle riproduzioni delle grandiose macchine pensate dal grande maestro del Rinascimento, il Polo Museale ha inserito un’ulteriore offerta per le scuole fino al 31 gennaio 2020 con una visita guidata alla mostra e alla città quattrocentesca.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0858021290, mandare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it o visitare il nuovo sito www.polomuseale.comune.giulianova.te.it