Provincia Teramo, Piani di Azioni Positive, l’appello della Brandiferri

TERAMO – I Piani di Azioni Positive rappresentano un documento di cui le pubbliche amministrazioni devono dotarsi per legge al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.

“In passato ho invitato in più occasioni – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – tutti i Comuni a predisporre e approvare i Piani di Azioni Positive, anche in considerazione della direttiva n. 2 del 2019, con la quale si stabilisce che i Piani vanno aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno. Purtroppo devo constatare che solo 7 comuni della Provincia di Teramo, su un totale di 47, hanno rispettato la normativa in esame trasmettendo presso il mio Ufficio le proposte aggiornate o i piani da approvare ai fini del rilascio del mio parere preventivo. Un numero irrisorio, c’è ancora tanto da lavorare per porre l’attenzione sulle tematiche riguardanti la parità di genere e per arrivare all’auspicato cambio di mentalità che deve portare ad una piena equità tra i due sessi nel mondo del lavoro, anche nel settore della pubblica amministrazione”.

“In ultimo – conclude la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – mi preme sottolineare che il mancato adempimento della suddetta normativa in materia di Piani di Azioni Positive comporta il divieto di assunzione da parte dei Comuni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, non solo, le assunzioni effettuate in mancanza della suddetta trasmissione dei Piani di Azioni Positive presso l’Ufficio della sottoscritta entro il suindicato termine, sono nulle e non possono essere sanate dalla loro successiva approvazione”.