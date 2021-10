Provincia Teramo, attivo lo Spid Point: ecco di cosa si tratta

Con la piattaforma dell’ente ottieni l’identità digitale: da oggi è obbligatoria per utilizzare i servizi on line della PA

TERAMO – Da oggi tutte le vecchie credenziali per accedere ai servizi digitali dei portali della pubblica amministrazione non saranno più operative e sarà necessario avere lo Spid – identità digitale attiva in 22 Paesi Europei – o la Carta di identità elettronica: chiavi di accesso per la PA online. La Provincia di Teramo, per aiutare i cittadini ad affrontare questo cambiamento, che avrà un impatto significativo nei rapporti con la Pubblica amministrazione, ha chiesto e ottenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale di diventare “responsabile per la verifica di identità” : e da oggi è attivo lo SPID POINT curato dal servizio informatica.

E’ un sistema di autenticazione semplice e sicuro, si attiva una sola volta ed è per tutti i servizi pubblici. “La trasformazione digitale va accompagnata con assistenza e accoglienza, non è né semplice né scontata per tanti cittadini. Tutti abbiamo un cellulare ma non tutti governiamo i processi, non sempre automatici e intuitivi, che governano i sistemi digitali – dichiara il presidente Diego Di Bonaventura – processi che vanno accompagnati da formazione e informazione e anche da un approccio nuovo, più inclusivo, da parte dei dipendenti pubblici nei confronti del cittadino. Sogno una Provincia facile e in questa direzione ci stiamo incamminando. Nelle prossime settimane presenteremo i nuovi servizi che consentiranno di espletare procedure amministrative completamente on line”.

Il servizio si affianca a quelli già attivi di Pago PA e alle istanze on line per i trasporti eccezionali e conto proprio. Un catalogo che sarà preso arricchito di altre opportunità.

Qui il link alla piattaforma: https://www.provincia.teramo.it/spid/