Paolo Bocchia resta alla guida del Club Aquatico Pescara 2021/2022

PESCARA – Per il terzo anno consecutivo, sarà Paolo Bocchia a guidare il Club Aquatico Pescara pallanuoto. Dopo la straordinaria stagione passata, culminata con la disputa della finale per accedere alla A2, la squadra pescarese ripartirà dalla serie B con alcuni obiettivi ben fissati. In simbiosi con Bocchia, che ha sposato i programmi della società anche per il 2021-22, si costruirà una squadra basata fortemente sul gruppo e sulla coesione.

Un valore imprescindibile questo, per far crescere un organico che sarà fondato sui giovani, con qualche “anziano” a fare da chioccia. Naturalmente si mira a un buon campionato, perché arriveranno elementi di rilievo in porta e a centroboa, per colmare alcune partenze.

La società saluta Stefano Morretti, passato al Pescara pallanuoto; Alessandro Iervese e Ludovico Ruscitti, che lasceranno l’Abruzzo per motivi di lavoro. E li ringrazia per il contributo dato al Club, chi per un solo campionato chi per un lungo periodo della propria carriera. Presto ci saranno le ufficializzazioni anche dei nuovi innesti.