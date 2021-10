Ciclismo, annullata la cronometro individuale da Vasto Marina a Villa Vignola

La decisione è stata presa a seguito di problematiche di ordine tecnico e burocratico che hanno impedito di prepararla al meglio

VASTO – La Federciclismo Abruzzo ha comunicato l’annullamento della cronometro individuale in programma per il 2 ottobre e aperta alle categorie allievi e amatori. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere sulla ciclabile, lungo il tratto di costa da Vasto Marina a Villa Vignola su un tracciato di 5,5 chilometri, nell’ambito dell’ART BIKE & RUN, l’evento che inaugura la Via Verde promuovendo la Costa dei Trabocchi con iniziative e incontri-dibattiti sul cicloturismo

Tale decisione è stata presa a seguito di problematiche di ordine tecnico e burocratico che hanno impedito agli organizzatori in loco di portare avanti i preparativi nel migliore dei modi.