Una proposta culturale per le scuole superiori dalla Pro Loco Giulianova

GIULIANOVA – Esiste oggi una generazione di talenti che ha tanta voglia di intraprendere un percorso letterario, di mettersi alla prova, ed è in cerca di concrete opportunità per ottenere una propria formazione. Si legge nella nota della Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare:

“C’è il bisogno di fare esperienze e capire se quella può essere in futuro la propria strada da seguire. Oggi la Pro Loco Giulianova, l’Associazione Culturale Meglio Della Fantasia e Radio Azzurra Giulianova, insieme hanno deciso di dedicare del tempo all’argomento, per offrire qualcosa dalle molteplici possibilità, aprendo la strada a un progetto culturale eccezionale, dall’imprevedibile evoluzione e particolari vantaggi. Si parte, da prima, invitando le scuole superiori di Giulianova a dare attenzione alla proposta, poiché la Pro Loco ha necessità di individuare i studenti più dotati, con miglior dimestichezza della lingua italiana e perché no anche nel disegno.

Il primo step per i studenti è farli immergere in un mondo già sviluppato, in una storia fantasy esistente, per dar seguito al libro “Affanger e il potere dei cristalli” scritto dall’Autore Maurizio Di Filippo, pubblicato nel 2014 dalla casa editrice Galaad Edizione di Giulianova, marchio Duende.

Contemporaneamente i giovani coinvolti potranno diventar parte di qualcosa di più grande, coltivando un club dedicato, esprimere le proprie idee e sperimentare in futuro i propri progetti attraverso azioni di volontariato, disponendo dei canali d’informazione adatti e dei strumenti forniti dalla Pro Loco. Certamente nell’insieme si parla di un progetto ambizioso, di lungo periodo, che non ha eguali in Italia e se si troverà riscontro farà parlare di se e della città dove é stata realizzata.

Oggi il primo compito della Pro Loco Giulianova è far intendere al meglio cosa potrà portare di buono tutto questo, sperando di muovere i primi passi dal prossimo anno scolastico, facendo la conoscenza di giovani motivati, capaci e che hanno in comune la stessa passione per la lettura e scrittura creativa. Non è certo un’impresa facile, a differenza di altri paesi (esempio negli Stati Uniti d’America), dove queste cose sono naturali e si investe da sempre nei studenti più abili. Il progetto resta comunque un’occasione, forse irripetibile, per chi la propone, e unica per chi ne farà parte.

Inoltre se si arriverà alla conclusione della seconda parte del fantasy il testo tornerà alla casa editrice per la pubblicazione con l’augurio verso nuovi obbiettivi futuri. Il mondo è cambiato, strumenti più semplici oggi aiutano a realizzare un sogno e il tutto è possibile se ci sono persone disposte a crederci e ad impegnarsi seriamente affinché il sogno stesso si realizzi”.