Teatro Romano Teramo, Tavolo Tecnico su riqualificazione area

TERAMO – Nel quadro degli incontri che il Tavolo Tecnico organizza in streaming con personalità esterne, non direttamente riconducibili al Teatro romano di Teramo o al teatro in generale (incontri opportunamente denominate “Voci altre”) Martedì 13 aprile 2021 nuovo incontro questa volta di pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00. Prestigioso ospite sarà il famoso critico d’arte e accademico Bruno Corà. Presidente della Fondazione Burri e già Presidente di numerosi e importanti centri d’arte nonché curatore di prestigiosi eventi artistici, tra cui diverse Biennali internazionali e mostre di artisti come Burri, Uncini Pistoletto e molti altri. È anche autore di numerose pubblicazioni.

“Il Tavolo Tecnico ritiene imprescindibile, in un processo di riqualificazione urbana, colloquiare con l’arte e dunque con chi la conosce e la vive quotidianamente. Parleremo quindi del rapporto tra città e arte, nonché del ruolo che l’arte può avere nelle trasformazioni urbane. L’evento del 13 aprile 2021, come al solito, si svolgerà su google meet e sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina “Sondaggio Deliberativo area archeologica Teramo”” si legge nella nota.

Da questa si può intervenire con dei commenti che possono essere letti in diretta, ma chi volesse interloquire durante il dibattito potrebbe chiedere preventivamente il link entro le ore 15,00 di martedì 13 aprile 2021 scrivendo a presidente.garanti@gmail.com.