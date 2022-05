Progetto “School Vibes”, l’evento conclusivo oggi a Teramo

TERAMO – Mercoledì 4 maggio, alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo in via S. Marino n. 12, si terrà l’evento finale del Progetto “School Vibes” – Talenti di oggi… leader di domani. Il suddetto Progetto innovativo, destinato agli studenti della classe 3AC dell’I.T.T. “Alessandrini”, è stato attuato nel corrente anno scolastico.

Nel contesto attuale, che vede il mondo nel mezzo di una crisi non solo sanitaria ma anche sociale ed economica, è necessario più che mai farsi trovare pronti di fronte alle sfide e alle opportunità che si incontreranno.

Da qui nasce il Progetto “School Vibes” che ha l’obiettivo di offrire agli studenti “soft skills” necessarie per una scuola a prova di futuro e di fornire loro, mediante cinque moduli da un’ora ciascuno (Coaching, Educazione Finanziaria, Galateo & Nutrizione, Social Media e Public Speaking), gli strumenti che li possano aiutare a sviluppare la propria autostima per prepararli ad affrontare con serenità il proprio futuro personale e professionale.

Si rivela importante, in particolare, un modello di leadership fondato sulle capacità di mettere in discussione i propri principi, promuovendo nuove prospettive e accendendo l’immaginazione. Durante il percorso sono state effettuate (nel rispetto delle normative vigenti) delle riprese in aula e nelle aree comuni per realizzare il Video Story del progetto.

Le attività sono state svolte dai seguenti formatori:

Guido Federico Di Francesco – Arbitro della Serie A1 di Basket

Christian Valentini – Coach e Master Practitioner NLP

Valentina Marcattilj – Psicologa, Coach e Master Practitioner NLP

Carlo Rodomonti – Responsabile Marketing Strategico e digital Rai Cinema

Roberto Di Provvido – Consulente Finanziario

Vincenzo Faragalli – Consulente Finanziario

Simona Ruggieri – Nutrizionista

Luca Maggitti – Giornalista e scrittore

Il percorso formativo si concluderà con l’evento di cui sopra, durante il quale i ragazzi saranno i veri protagonisti e che vedrà la partecipazione di Autorità civili e religiose e dei genitori degli studenti. Le riflessioni finali saranno affidate al Dott. Stefano Pallotta, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.