CITTÁ SANT’ANGELO – Il Lotto premia Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, dove è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 47.500 euro realizzato, riporta Agipronews, grazie a una giocata di tre numeri (8-12-54) sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 347 milioni da inizio anno.

Lotto, a Città Sant’Angelo vinti quasi 50mila euro: ecco come ultima modifica: da