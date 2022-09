Progetto “Pecorino di Farindola”: consegnate le targhe espositive

FARINDOLA – Si è concluso, venerdì 23 settembre 2022, a Farindola il progetto “Pecorino di Farindola” finanziato dal GAL Terre Pescaresi, con la consegna delle targhe espositive. Hanno presieduto all’evento Ilario Lacchetta sindaco di Farindola e Gianluca Buccella presidente del consorzio Terre Pescaresi, con i rappresentanti delle aziende produttrici. Il progetto è stato improntato sulla valorizzazione e promozione del prodotto, punta di diamante del territorio vestino, ha visto la creazione del sito web nonché delle pagine social ad esso dedicato suscitando grande interesse con migliaia visualizzazioni e nuovi contatti già nei primi mesi dalla realizzazione.

La serata, svoltasi nella “Casiera” ha visto il saluto delle istituzioni, i contributi delle eccellenze presenti con consegna delle targhe, circondati dell’esclusiva originalità di sua maestà, il Pecorino di Farindola.

“Si tratta solo dell’avvio di un percorso, ora daremo continuità al progetto intercettando altri finanziamenti con l’obiettivo di far diventare il Pecorino di Farindola uno strumento di marketing e di attrazione per tutti i comuni interessati” ha dichiarato il Sindaco, Ilario Lacchetta. Ha concluso Gianluca Buccella: “perseguiamo l’obiettivo sviluppo locale integrato e come programmato stiamo proseguendo la nostra azione di valorizzazione territoriale con i nuovi bandi che permetteranno a Comuni e Imprese di realizzare investimenti con il nostro contributo economico”.