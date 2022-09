Campionati Europei di Atletica Master 2023 a Pescara

PESCARA – Sarà un 2023 all’insegna del grande sport, quello che attende Pescara e le sue strutture sportive. E tra i grandi eventi che la città si prepara ad accogliere va sicuramente annoverata la grande kermesse dei Campionati Europei Master di Atletica, un evento capace di coinvolgere, dal 21 settembre al 1 ottobre, ben 8000 atleti pronti a sfidarsi nelle varie categorie di età over 35.

Pescara pertanto ospiterà un altro evento sportivo di grande rilevanza internazionale, e per illustrarne i contenuti ha invitato in Sala Giunta il presidente Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei (campione europeo 1000 metri piani del 1986) il quale ha firmato il contratto di collaborazione con la presidente EMA, Walentina Fedjuschina (pesista ucraina naturalizzata austriaca). Alla presentazione organizzata dal Comune e dall’Assessorato allo Sport, sono intervenuti anche Giovanni Tracanelli (EMA VP Competition), Gianfranco Lucchi (Consigliere federale International dept), Janusz Krynicki (EMA Tecnical Delegate Stadia), Francesco De Feo (EMA Executive VP) Massimo Pompei (presidente Abruzzo FIDAL) e Pietro Nardone (Presidente Runners Pescara e del Comitato organizzatore).

Il sindaco Carlo Masci ha accolto la delegazione della FIDAL e della EMA consegnando loro un omaggio dell’Amministrazione Comunale in segno di amicizia e in vista della collaborazione organizzativa che vedrà lavorare Comune, ASD Runners Pescara, FIDAL e EMA gomito a gomito per regalare una edizione superlativa di una manifestazione che porterà in città migliaia di atleti.

“Pescara, è pronta – ha sottolineato il sindaco Carlo Masci nel suo saluto – ad ospitare i campionati Master di Atletica leggera 2023. Abbiamo impianti sportivi meravigliosi, è una città all’avanguardia, ospitale, dinamica, la città dello sport, la città dei giovani. La città che ha una grande tradizione di sport e soprattutto di organizzazione di organizzazioni sportive. Io faccio i miei auguri alle federazioni europee, alle squadre e a tutti gli atleti che verranno a Pescara”.

Stefano Mei ha spiegato che saranno almeno 400 le gare che vedranno impegnati gli atleti nei dieci giorni di manifestazione. Durante tale periodo ci sarà inoltre la Riunione internazionale dell’EMACS, presieduta dall’austriaca Walentina Fedjuschina mentre alla manifestazione sportiva parteciperanno sicuramente anche atleti extraeuropei.

“Contiamo oltre 250 atleti iscritti – ha spiegato Paolo Nardone, organizzatore territoriale dell’evento – e riteniamo che Pescara sia pronta per accogliere le migliaia di persone che prenderanno parte agli EMACS, grande manifestazione legata al mondo dell’atletica, disciplina a cui la nostra località è molto legata”.

L’Assessore Martelli ha sottolineato come Pescara si appresti a organizzare un altro grande evento sportivo di caratura internazionale: “Siamo entusiasti di ospitare le migliatia di atleti nelle nostre strutture sportive e ricettive; siamo certi che per gli atleti e i loro accompagnatori sarà bellissimo scoprire la nostra città gareggiando, e viverla nei momenti di relax tra le competizioni. Con il presidente della FIDAL, Stefano Mei, lavoriamo in perfetta sinergia per permettere agli atleti e alla città di vivere una straordinaria festa dello sport. Cureremo con entusiasmo tutti i particolari per offrire il meglio di una città che si sta imponendo come punto di riferimento di tutte le discipline sportive agonistiche e amatoriali, olimpiche e paralimpiche”.