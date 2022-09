Lotta ai tumori del seno, Panthers Roseto testimonial di Komen Italia

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È stata presentata questo pomeriggio, presso la sede di Progetto Auto Group a Scerne di Pineto, la partnership ufficiale tre la ARAN Cucine Panthers Roseto e la Susan G. Komen Italia, una delle associazioni più importanti a livello internazionale per la lotta ai tumori del seno. Una partnership voluta fortemente dai principali promotori: il presidente del Comitato Regionale Abruzzo Komen Italia, Isabella Marianacci, e il presidente onorario delle Panthers Roseto, Dottor Fabrizio Capone. Le Panthers Roseto saranno quindi testimonial ufficiali dell’associazione – portando il simbolo della Komen in tutt’Italia – e saranno un veicolo di promozione su temi sensibili e importanti come la prevenzione, il sostegno delle donne che vivono l’esperienza del tumore del seno, il potenziamento della ricerca, le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute nonché l’aiuto nei confronti delle altre associazioni per realizzare al meglio idee virtuose.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes: “La Città di Roseto è lieta di poter essere al fianco di progetti così validi che toccano tematiche come lo sport e il sociale, la lotta ai tumori del seno è fondamentale. Ringrazio le Panthers Roseto per queste lodevoli iniziative e garantiremo il nostro sostegno”.

Entusiasta Isabella Marianacci, presidente del Comitato Regionale Abruzzo Komen Italia: “Sanciamo questa bellissima sinergia tra Komen Italia e Panthers Roseto, è un momento per noi emozionante che rinsalda un rapporto iniziato già da qualche anno. Credo nel binomio prevenzione-sport e siamo unite nel diffondere il messaggio del prevenire è meglio che lottare. Ringrazio le Panthers Roseto per la grandissima sensibilità che hanno dimostrato e continuano a dimostrare nei nostri confronti”.

Presente anche Erika Rastelli, Chief People Officer del gruppo ARAN World: “Sono felice che ARAN Cucine sostenga questa prestigiosa iniziativa, è l’ennesima dimostrazione di come le Panthers Roseto lavorino a 360 gradi non solo in ambito sportivo ma anche in ambito sociale e della prevenzione”.

“Questo per noi è un bellissimo punto di partenza – ha dichiarato il presidente onorario delle Panthers Roseto Fabrizio Capone – ci saranno anche altri eventi durante la stagione nei quali promuoveremo ai massimi livelli i valori dello sport e della prevenzione”.