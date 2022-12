Progetto “Nuovi spazi per emozionarci” a San Demetrio ne’ Vestini

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Lo scorso mercoledì 14 dicembre, presso la “Sala Aurora” del comune di San Demetrio ne’ Vestini, si è svolto un evento organizzato nel quadro del progetto “Nuovi spazi per emozionarci” (selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”).

Si è realizzato un momento interattivo fuori dal contesto scolastico, incentrato su laboratori e attività ludico-ricreative, al fine di favorire la diffusione delle buone prassi e l’incontro tra il territorio, le famiglie e la comunità educante.

In particolare, l’associazione “Bambini di Ieri e di Oggi” (in collaborazione con “L’Aquila che Rinasce”, la Fondazione Carispaq e la Fondazione “Senatore Cappelli”) ha allestito un percorso di avvicinamento al variegato mondo delle api e degli impollinatori, così articolato da prestarsi a molteplici livelli di approccio e conoscenza. L’evento è stato accolto con attenzione e interesse dalla comunità intervenuta: un pubblico non solo curioso di conoscere, ma anche propositivo e pronto a intervenire in prima persona per la difesa e la salvaguardia delle api e di tutti i preziosi impollinatori. Il tema a cui il percorso progettuale e laboratoriale si riferisce è quello delle soft skills, definibili come qualità di adattabilità, resistenza allo stress, pianificazione e organizzazione, conseguimento degli obiettivi, Problem Solving, Team work e Leadership.

In natura esistono molteplici esempi di ciò che l’essere umano potrebbe attuare per migliorare sia la propria vita che le proprie relazioni interpersonali. L’associazione “Bambini di Ieri e di Oggi” come modello a cui ispirarsi per lo sviluppo delle soft skills, ha scelto la società delle api. L’alveare, infatti, rappresenta un modello di super organismo, ovvero un insieme di singoli individui che uniti posseggono l’organizzazione funzionale implicita nella definizione formale di organismo. L’organizzazione della colonia rappresenta un chiaro esempio di cooperazione tra individui, che in diversi ruoli contribuiscono al benessere ed alla prosperità dell’intera collettività.

Durante l’evento, oltre ad un costruttivo dibattito sulle api e sul loro ruolo, si è posta l’attenzione anche sulla funzione degli altri insetti impollinatori, fondamentali per un corretto equilibrio Uomo-Natura e, grazie al supporto di alcuni volontari, i bambini e le bambine intervenuti hanno realizzato un “Bee hotel” donato successivamente al Comune.