Il Progetto “G.I.S. Giochiamo Impariamo Sosteniamo” a Pagliare di Sassa

L’AQUILA – Il Progetto G.I.S. è un progetto di riqualificazione urbana che ANTEAS Abruzzo ha pensato sul territorio di L’Aquila.

In particolare Anteas Abruzzo, in partenariato con 2 sue articolazioni territoriali Anteas Vestino Peligna e Anteas Avezzano Marsica, ha elaborato un progetto che pone al centro dell’azione la prossimità.

L’Aquila è un Comune costituito da tante frazioni, che hanno acquisito un ruolo di maggiore sostegno alla funzionalità globale del territorio, che si è dovuto reinventare per far fronte alle lacerazioni lasciate dal sisma del 2009.

Proprio la frazione di Pagliare di Sassa ha visto dopo il sisma l’insediamento di servizi e nuovi agglomerati urbani, compresa la scuola “G. Rodari” in via San Pietro.

In questo contesto sono state inserite le attività del progetto, concentrate in opere di concreta e visibile riqualificazione dell’area del parco giochi adiacente la scuola, che il Comune ha concesso in convenzione ad Anteas, dove sono state ripristinate condizioni di riordino degli spazi, messa in sicurezza, progettazione di nuovi giochi per bimbi da lasciare alla fine del progetto alla comunità di Pagliare di Sassa.

Sono stati pensati momenti formativi di carattere intergenerazionale, sempre legati alla gestione del territorio, dove anziani e bambini svolgono piccole attività di giardinaggio utili a far comprendere ai più piccoli, l’importanza della natura e soprattutto della cura che restituisce all’uomo beni fruibili e modelli sostenibili.

Altre attività all’aperto con adulti sono state svolte durante il periodo estivo, con dei corsi yoga serali, all’interno di aree pubbliche, creando occasioni di socializzazione per la popolazione del posto.

Tutte le attività previste nel progetto prevedono la collaborazione attiva dei volontari, ponendo quindi il ruolo attivo e partecipativo delle persone alla vita quotidiana del quartiere, con effetti che si possono manifestare in tempi rapidi e soprattutto con effetti concreti e tangibili dalla comunità locale.