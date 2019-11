Progetto Eva, le donne protagoniste: la presentazione a Chieti

Mercoledì prossimo, 27 novembre ore 15.30 la presentazione del progetto, che associa anche enti locali e associazioni d’impresa: il programma

CHIETI – Ideare e realizzare interventi innovativi per favorire l’autonomia delle donne con vissuti di violenza per mezzo dei percorsi agevolati di inserimento lavorativo. É la sintesi del “Progetto EVA”, che sarà presentato mercoledì 27 novembre prossimo, a Chieti, nella sala conferenze della CNA, in via Valera, con inizio alle 15.30. «Vogliamo costruire, con i diversi partner del Progetto – illustra Letizia Scastiglia, direttore della CNA di Chieti – un vero e proprio network che coinvolga istituzioni locali, imprese ed associazioni di categoria, con l’obiettivo di creare percorsi lavorativi specifici e originali indirizzati proprio alle donne vittime di violenze. Puntiamo a costituire un vero e proprio marchio, “Impresa Amica” che sarà attribuito alle aziende aderenti».

Nutrito il programma di interventi previsto dal seminario di mercoledì prossimo. Sono infatti previsti i contributi del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dell’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità, Emilia De Matteo, del sindaco di Guardiagrele, Simone Dal Pozzo, della coordinatrice del progetto per le due amministrazioni locali, Marialaura Di Loreto, della stessa Scastiglia, della presidente di Confcommercio, Marisa Tiberio, della psicologa Elvira Pace. Interventi che saranno integrati dalle testimonianze di giovani donne inserite nei progetti lavorativi messi a punto dal Centro Antiviolenza Alpha del Comune di Chieti, che del Progetto EVA è partner.

PROGRAMMA

15.30 – SALUTI ISTITUZIONALI

Umberto Di Primio Sindaco Città di Chieti

Emilia De Matteo Assessore alle politiche sociali e Pari Opportunità Comune di Chieti

Simone dal Pozzo Sindaco Città di Guardiagrele e Assessore Politiche sociali

16.00 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EVA

Marialaura Di Loreto Coordinatrice del Progetto per Chieti e Guardiagrele

16.15 – IL RUOLO DELLE AZIENDE NEL PERCORSO DI USCITA DELLA VIOLENZA ECONOMICA

Letizia Scastiglia Direttrice CNA Chieti

Marisa Tiberio Presidente della Confcommercio Chieti

16.45 – L'EMPOWERMENT DELLE DONNE NEGLI SPORTELLI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI CAV

Elvira Pace Psicologa-psicoterapeuta del centro Alpha di Chieti

Testimonianza di giovani donne inserite nel percorso di empowerment lavorativo del Centro Alpha

17.10 – LA RETE TERRITORIALE DELLE AZIENDE AMICHE

Testimonianze ed Esperienze di aziende che accolgono tirocini formativi all'interno del progetto Eva

17.30 – CHIUSURA DEI LAVORI