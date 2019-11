Azienda di Bellante leader nel settore delle stoviglie compostabili

Arrivano dall’azienda Ekoè le stoviglie compostabili e i prodotti ecocompatibili utilizzati dal Miglior Ristorante al Mondo per il 2019

BELLANTE – Il Sindaco Giovanni Melchiorre si complimenta per questo importante risultato e ricorda come, dal 30 settembre, anche le mense scolastiche cittadine siano “Plastic Free”

“Voglio complimentarmi, a nome del Comune di Bellante, con la Ekoè, azienda nata una decina di anni fa dall’idea di due nostri concittadini, Giuseppe Sarua Cinquegrana e Zaira Di Paolo, con una spiccata sensibilità verso la natura e l’ambiente, che è cresciuta in maniera esponenziale diventando, oggi in Italia, leader nel settore delle stoviglie compostabili e di altri prodotti ecocompatibili, tanto da essere stata scelta quale fornitore dal Miglior Ristorante al Mondo per il 2019, il Mirazur di Mentone in Francia, guidato dallo chef Mauro Colagreco, argentino di origini abruzzesi, che ha aderito alla neonata “Plastic free certification” con il suo ristorante stellato” dichiara il primo cittadino di Bellante, Giovanni Melchiorre.

“Riteniamo che il loro sia un esempio importante e positivo per tutti i nostri giovani che hanno un sogno, una idea, un progetto che vogliono seguire e realizzare” prosegue Melchiorre. “Il nostro Comune, nel suo piccolo, dallo scorso 30 settembre ha aderito alla “rivoluzione targata Plastic Free” nei servizi di refezione scolastica eliminando le stoviglie di plastica a favore del compostabile e utilizzando detergenti ecolabel con il duplice obiettivo di aiutare l’ambiente e di educare le nuove generazioni a stili di vita più sostenibile. Ovviamente – conclude il Sindaco di Bellante – anche questi prodotti, come il cibo che serviamo, sono a km 0, visto che ci serviamo proprio da Ekoè”.