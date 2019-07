Progetto Calanchi & Dintorni, il bilancio della 2° edizione

Trenta ragazzi di 9-13 anni sonon stati coinvolti in escursioni e laboratori, alla scoperta del territorio, dei calanchi e dell’utilizzo dell’argilla

SAN GIOVANNI TEATINO – Per due settimane, da lunedì 1 giugno e fino a venerdì 12 luglio, trenta ragazzi dai 9 ai 13 anni hanno partecipato a “Territorio? … casa! – Calanchi e Dintorni”. Tante attività e laboratori, tutti i giorni dalle 9 alle 13, e dalle 9 alle 17 nella giornata di mercoledì 3 luglio per la visita didattica al Cedterra, Centro di Educazione Ambientale di Casalincontrada, la passeggiata in paese ed alle case in terra cruda del territorio con l’attività di manipolazione della terra cruda in laboratorio.

C’è stata anche la visita al MACA (Museo dell’Artigianato Ceramico Abruzzese) di Pianella e didattica con la realizzazione di un disegno dei decori ceramici presenti. Nella Scuola Civica Musicale tante giornate dedicate ai laboratori teatrale e alla decorazione ceramica.

“Questo progetto – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – ha avuto una funzione doppia: rafforzare nei nostri ragazzi il senso di appartenenza rispetto al proprio territorio ed è diventato un punto di riferimento per le famiglie che, durante il periodo estivo, hanno trovato un’occasione di socializzazione per i propri figli”.

“É stato un progetto che ha motivato i ragazzi alla conoscenza diretta del territorio dove abitano e che vivono quotidianamente – spiega l’assessore Simona Cinosi – Abbiamo organizzato una serie di attività laboratoriali, visite, incontri ed escursioni al fine di scoprire e conoscere approfonditamente i luoghi e le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio di San Giovanni Teatino. I ragazzi, inoltre, hanno avuto la possibilità di apprezzare la lavorazione di materiali spontanei come la terra, l’argilla e la ceramica. L’esperienza del teatro popolare è stata importante per riappropriarsi del senso di identità, anche attraverso modi ed espressioni dialettali, della nostra tradizione culturale e linguistica. Ovviamente l’obiettivo prioritario di tutte le attività è stata la socializzazione attraverso esperienze condivise quotidianamente dai ragazzi”.

Il progetto didattico “Territorio? … casa!” è stato organizzato dall’assessorato alla pubblica istruzione e alla politiche giovanili del Comune di San Giovanni Teatino in collaborazione con alcune associazioni del territorio