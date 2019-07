“Ballerino per una notte” con Marcello Nuzio a Montesilvano

Nei villaggi Club Esse di Sardegna e Abruzzo si torna a ballare con le stelle grazie ad alcuni maestri della trasmissione televisiva di Rai Uno

MONTESILVANO – Chi non ha sognato di essere “ballerino per una notte”, emulando i vip che scendono in pista accompagnati dai maestri della danza? Nei villaggi Club Esse si può, e per un’intera settimana. In questi giorni al Club Esse Cala Gonone di Dorgali (Nuoro), e dal 28 luglio al 4 agosto ai Club Esse Cala Bitta di Baja Sardinia (Olbia Tempio) e al Mediterraneo di Montesilvano d’Abruzzo (Pescara), tre campioni italiani di danza sportiva “prestati” dalla notissima trasmissione tv “Ballando con le stelie” passeranno dagli studi di Rai Uno alle arene dei villaggi per regalare ai fortunati ospiti un’esperienza indimenticabile: ballare con Ornella Boccafoschi, Marcello Nuzio e Gioia Giovanatti, vederli esibire dal vivo, condividerne i segreti e la passione, imparare non solo passi e figure dal tango o della bachata ma eseguire insieme a loro magnifiche coreografie.

I beniamini di “Ballando con le stelle”, trasmissione “cult” del sabato sera su Rai Uno, sono forse la punta di diamante del ricco programma di intrattenimento e animazione turistica che Club Esse ogni anno potenzia e rinnova, per fare vivere a chi sceglie le sue strutture non una semplice vacanza, ma momenti da assaporare e da ricordare. Oltre a ricevere lezioni di ballo quotidiane da veri professionisti, infatti, si potrà vederli ballare come solisti e affiancarli negli spettacoli, rubare un po’ della loro magia, essere “ballerini per una notte” come i vip che partecipano alla trasmissione televisiva per una sola puntata.

In particoalre in Abruzzo, al Club Esse Mediterraneo di Montesilvano, nelle stesse date di fine luglio sarà Marcello Nuzio ad animare a passi di danza chi ha scelto per le vacanze la costa pescarese. Nuzio è stato tra i protagonisti dell’edizione 2018 di “Ballando con le stelle”, quando ha fatto copia con la celebre showgirl Alba Parietti. Il “sacro fuoco” è stato trasmesso a lui e alla sorella, con cui gareggiava da bambino, dai genitori, entrambi appassionati di danza. Nel 2011 si è fidanzato con la ballerina russa Anna Martynova e da quel momento hanno preso parte insieme a moltissime finali di gare internazionali, così come insieme gestiscono una nota scuola di ballo ad Alessandria e a maggio hanno avuto una bambina, Lisa.