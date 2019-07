Pescara, inquinamento del fiume: incontro con i sindaci del bacino

PESCARA – Sindaci del bacino del fiume Pescara a raccolta per discutere dell’inquinamento. Il Sindaco Carlo Masci ha convocato alle ore 12.00 del prossimo 25 luglio a Palazzo di Città gli amministratori dei comuni di Alanno, Bussi sul Tirino, Cepagatti, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, San Giovanni Teatino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani per discutere con loro la situazione delle fonti inquinanti del fiume Pescara e per mettere in atto le opportune ed efficaci strategie per un efficace controllo del territorio, soprattutto nei confronti dei soggetti gestori degli impianti di depurazione.

Il sindaco Carlo Masci auspica un’azione sinergica di tutti gli amministratori del territorio attraversato dal fiume Pescara per individuare tutte le soluzioni necessarie per contrastare i reflui inquinanti, diretti e indiretti, immessi nel bacino del fiume, da Popoli a Pescara.