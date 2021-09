Progetti Erasmus+, incontro a Teramo con le istituzioni del territorio

TERAMO – Lunedì prossimo 6 Settembre, il calendario degli incontri che le due delegazioni provenienti da Chorzow (Polonia) e Širvintus (Lituania) in Abruzzo per una settimana nel quadro dei Progetti Erasmus+, prevede l’incontro ufficiale a Teramo con le istituzioni del territorio.

Gli ospiti incontreranno il Sindaco, il presidente della Provincia e il Vescovo con il seguente programma: da Pineto arrivo a Teramo verso le 10,00 – visita al Castello della Monica; dalle ore 10,30/10,45 momento istituzionale presso il Parco della Scienza; dalle ore 12,00/12,15 visita alla Cattedrale; in serata, festa presso la sede della Protezione Civile con gli Alpini.

Le due delegazioni sono in Abruzzo nell’ambito del progetto Erasmus Plus denominato “Golden Age of Senior” promosso dall’Associazione Abruzzo Ontario di Atri, finalizzato allo scambio culturale e di buone pratiche fra associazioni europee sulle azioni da intraprendere per migliorare l’integrazione sociale degli anziani.