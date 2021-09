Giulianova, intervento di disinfestazione adulticida dal 6 all’8 settembre

GIULIANOVA – La campagna di disinfestazione anti zanzare prosegue anche dopo i mesi più caldi. La ditta incaricata procederà con le operazioni di eliminazione degli insetti adulti nella notte tra lunedì e martedì, 6 e 7 Settembre, nei quartieri Lido e Paese. Le frazioni saranno interessate dallo stesso intervento nella notte successiva, ovvero tra martedì 7 e mercoledì 8 Settembre.

Si rinnova l’invito a mettere in atto le consuete precauzioni: non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare i propri veicoli in modo inappropriato, ostacolando le operazioni di disinfestazione. Gli interventi avranno inizio alle 23.30 circa.