Pro Vercelli – Pescara, webcronaca della partita dalle 20.30

VERCELLI – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Pro Vercelli – Pescara, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Un vero e proprio scontro diretto visto che le due compagni lottano per lo stesso obiettivo. Da una parte ci sono i piemontesi che sono reduci dalla sconfitta di Empoli, nonostante la buona prestazione, e in classifica occupano l’ultima posizione con 31 punti.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

La squadra di Grassadonia, quando mancano sette giornate al termine, sa di non poter sbagliare più. Dall’altra pare ci sono gli abruzzesi che, con l’arrivo di Pillon, ha raccolto due punti in due partite contro squadre del calibro di Palermo e Bari. Due risultati che hanno dato entusiasmo al Delfino che in classifica, però, è diciassettesimo con 39 punti e in campionato non vince da due mesi.

Ad arbitrare la gara sarà Riccardo Ros di Pordenone coadiuvato da Mauro Galetto di Rovigo e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore mentre il quarto ufficiale sarà Santoro. Quest’anno ha diretto 14 gare nella serie Cadetta e una in Tim Cup. All’andata, allo Stadio Adriatico, successo netto della squadra bianacazzurra che si impose con un secco 3-1.

Le probabili formazioni

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Berra, Alcibiade, Gozzi; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Bifulco, Raicevic. Allenatore: Grassadonia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Fiamozzi, Fornasier, Perrotta, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

Foto della gara di andata di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio