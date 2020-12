Primo Open Day dell’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’: ecco come è andata

PESCARA – Ieri, domenica 13 dicembre 2020, all’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, in via Arapietra, a Pescara, si è tenuto il primo Open Day del nuovo anno scolastico. I ragazzi delle classi terze delle scuole medie e i genitori sono stati accolti dagli studenti dell’Istituto che hanno fatto da ‘ciceroni’ accompagnando i propri coetanei a visitare la scuola, seguendo percorsi sicuri e sanificati, per scoprire gli otto indirizzi di studio.

La dirigente scolastica Maria Antonella Ascani ha così commentato:

“Ci siamo interrogati a lungo se fosse possibile e opportuno promuovere l’Open day seguendo uno schema più o meno tradizionale, ovvero aprendo le porte del nostro Istituto per permettere le classiche visite alla scuola e l’incontro tra famiglie e docenti. E la risposta è stata affermativa per diverse ragioni: innanzitutto perché il cuore dell’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ sono i laboratori dove si svolge un’intensa attività di formazione e l’unico modo per comprenderli è vederli.

E poi perché l’Open Day è stata una sorta di prova generale del rientro delle classi in presenza che, secondo le ultime notizie, dovrebbe avvenire a gennaio, fatte salve ulteriori modifiche, subito dopo le feste del Natale, dunque abbiamo approfittato dell’occasione offerta dagli Open Day per mettere a punto il Protocollo di sicurezza delle misure da adottare per scongiurare la diffusione del Covid-19, quindi tutti gli ospiti hanno dovuto indossare la mascherina per tutto il tempo della propria permanenza nella scuola, i nostri stessi studenti e il personale hanno adottato i dispositivi di protezione individuale e abbiamo predisposto percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto in modo da rendere impossibile qualunque rischio di assembramento e comunque gli ingressi sono stati contingentati, previa prenotazione, fatta eccezione per pochi casi. All’interno di ciascun laboratorio c’erano studenti e docenti ad accogliere i visitatori e per fare le dimostrazioni pratiche.

Quindi abbiamo effettuato una sorta di test generale, una dimostrazione pratica della scuola in sicurezza che sarà un ulteriore tassello anche per le famiglie che devono essere certi della tutela dei propri ragazzi che passano buona parte della propria giornata tra le nostre mura”.

Otto gli indirizzi laboratoriali offerti dall’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ rimasti aperti a decine di famiglie, ovvero Manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto; la manutenzione e assistenza tecnica per gli Impianti elettrici, elettronici e termoidraulici; Industria e artigianato per il made in Italy con le Macchine utensili, automazione e metallurgia; i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – Qualifica OSS – Operatore socio-sanitario; Operatore del Benessere- Acconciatori ed Estetisti; Moda – Industria e artigianato per il made in Italy; Ottico e Odontotecnico – Arti ausiliarie professioni sanitarie; Servizi Commerciali.

Il secondo Open Day si svolgerà sabato prossimo, 19 dicembre, sempre dalle 10 alle 13, “poi torneremo a gennaio – ha aggiunto la Dirigente Ascani – e, sperando che la curva pandemica continui a scendere, organizzeremo le giornate e serate-evento per far emergere la grandissima professionalità dei nostri studenti”.