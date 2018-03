Primavera, Perugia – Pescara 1-2: il tabellino

PERUGIA – Successo esterno per la Primavera allenata da mister Di Battista. 1-2 il risultato finale di Perugia – Pescara, match valido per l’ottava giornata di ritorno. Botta e risposta tra il primo e il secondo tempo: biancazzurri in vantaggio con una rete di Scimia dopo appena tre minuti e pareggio di Konate in avvio di ripresa. Ma al 18′ ci pensa Mancini a fissare il punteggio e a regalare così tre punti ai suoi. Pescara a quota 29 punti assieme al Crotone in quarta posizione.

Primavera, Perugia – Pescara: il tabellino

RISULTATO FINALE: Perugia-Pescara 1-2 (0-1)

Perugia: Santopadre, Patrignani, Martinelli, Achy Boyou, Ceccuzzi (70′ Anello), Pessot, Konate, Barbarossa (46′ Orlandi), Loffredo, Amadio, Sbordone (67′ Pietrangeli). A disposizione: Bocci, Ranocchia, Settimi, Bagnolo, Santini, De Maio. Allenatore: L. Mancini

Pescara: Vidovsek, Martella, Elizalde, Marafini, Minelli, Camilleri, Morselli (C), Pierpaoli (77′ Palestini), Mancini (75′ Borrelli), Cernaz (87′ Palladini), Scimia. A disposizione: Scuccimarra, Gifford, Zugaro, Ferrini, Di Giacomo, Pavone, Mercado. Allenatore: A. Di Battista

Reti: 3′ Scimia (Pes), 46′ Konate (Per), 63′ Mancini (Pes)

Ammoniti: 49′ Achy Boyou, 70′ Martinelli (Per); 49′ Marafini, 73′ Pierpaoli, 90′ Scimia (Pes)

Espulsi: 51′ Pessot (Per)

Terna arbitrale: Daniele De Remigis della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Antonio Spensieri di Genova

Foto di Perugia – Pescara fonte sito Ufficiale Pescara Calcio