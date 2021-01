Tondo successo per i biancazzurri di Iervese che chiudono il match dopo poco più di 30 minuti. doppiette per Belloni e Chiarella

CITTÁ SANT’ANGELO – Netto successo per il Pescara Primavera che supera 6-0 in casa la Salernitana salendo così a 10 punti in classifica a pari punti con il Crotone. Gara in discesa per gli abruzzesi avanti dopo appena 7 minuti con Belloni autore di una doppietta così come Chiarella. Le altre marcature, quasi tutti nella prima frazione di gioco al 23′ con Blanuta qunidi al 37′ tris con Chiarella e prima dalla conclusione fima anche per Mercado. Nella ripresa ancora Chiarella al 38′. Nel prossimo turno attesa la trasferta a Reggio Calabria, fanalino di Coda.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Staver, Quacquarelli (Mancini 34′ 2°T), Diambo, Palmentieri, Longobardi, Chiarella, Tringali (Dieye 25′ 2°T), Blanuta (Stampella 17′ 2°T), Mercado (Caliò 17′ 2°T), Belloni (Seck 25′ 2°T). A disposizione: Klan, Del Greco, Mancini, Dieye, Kuqi, De Marzo, Salvatore, Stampella, Caliò, Seck. Allenatore Pierluigi Iervese

SALERNITANA: Campisi (Ciabattini 25′ 1°T), Piervenanzi, Gambardella, Vignes (Visconti 30′ 2°T), Di Micco, Panariello (Arena 1′ 2°T), Idioma (Guzzo 1′ 2°T), Pezzo (Cannavale 30′ 2°T), Guida, Russo, Dommarco. A disposizione: Ciabattini, Giliberti, Bruschi, Cipriani, Guzzo, Perrone, De Iorio, Arena, Cannavale, Guadagnoli, Capaccio, Visconti. Allenatore: Antonio Rizzolo

Reti: al 7′ pt e 44′ pt Belloni, al 9′ pt Blanuta, al 37′ pt e 38′ st Chiarella, al 41′ pt Mercato

Ammonizioni: Quacquarelli, Gambardella, Caliò

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, nessuno nella ripresa