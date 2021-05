Giro d’Italia 2021 a Montesilvano, scuole chiuse per il passaggio

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, in occasione del passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2021 Notaresco – Termoli, questa mattina ha firmato l’ordinanza di chiusura per il giorno venerdì 14 maggio di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, con conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza e facoltà di svolgimento dell’attività didattica a distanza.

“La chiusura delle scuole – spiega il sindaco De Martinis – è stata necessaria per consentire il passaggio della gara nelle vie principali delle città e, soprattutto, perché tutto si svolga nella massima sicurezza. E’ sempre un piacere accogliere la carovana del Giro d’Italia questa è un’occasione importante per la promozione del nostro territorio. La giornata di venerdì è soprattutto un’opportunità straordinaria per accogliere i campioni di tutto il mondo. Il passaggio a Montesilvano è previsto intorno alle ore 13,35, ma le strade saranno interessate con anticipo dal servizio d’ordine”.

“Montesilvano saluterà il Giro d’Italia venerdì 14 maggio – afferma l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – . Il passaggio della tappa è sempre un’occasione di festa per la nostra città dopo un anno molto impegnativo a causa dell’emergenza sanitaria. La nostra polizia locale, attraverso il comandante Nicolino Casale, sta lavorando alacremente al piano sicurezza per garantire tutte le condizioni migliori per il passaggio dei girini. Stiamo ragionando l’organizzazione, nei prossimi anni, di una partenza o di un arrivo del Giro d’Italia a Montesilvano e speriamo di poter raggiungere questo ambizioso obiettivo”.