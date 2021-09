Primavera 1, Pescara – Torino 3-4: successo granata nel finale

Una rete di Della Valle a 5 minuti dalla fine condanna la squadra di Iervese alla sconfitta. In gol Mehic, Staver e Blanuta per il Delfino

CITTÁ SANT’ANGELO – Sconfitta per il Pescara che questo pomeriggio ha disputato la 3° giornata del Campionato Primavera 1. Al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo successo per 4-3 del Torino in una gara piena di gol e piuttosto rocambolesca nel risultato. Nel primo tempo tre reti degli ospiti nella prima mezz’ora con una doppietta di Baeten (la prima su rigore concesso per atterramento in area dello stesso attaccante da Mehic, la seconda su palla in attiva con il suo colpo di test) e rete di Rosa che sfrutta una dormita della difesa abruzzese. Quindi al 34′ inizia la rimonta del Delfino prima con un colpo di testa in area di Mehic quindi approfittando di un errore del portiere in uscita Staver è ben piazzato per colpire di testa. Nella ripresa si completa il recupero al 16′ con Delle Monache che libera al tiro Blanuta con un cross ben sfruttato dall’attaccante. A 5 minuti dalla fine però su punizione dalla destra lasciato colpevolmente libero Dellavalle che in area non fallisce la conclusione.

Tabellino

PESCARA: Lucatelli, Staver, Palmentieri, Veroli (32′ st Postiglione), Colazzilli (1′ st Sakho), Mehic D (12′ st Dagasso), Mehic A, Caliò (12′ st Colarelli), Patanè (29′ st Salvatore), Blanuta, Delle Monache. A disposizione: Gallo, Savarese, Scipione, Kuqi, Dieye Baka, Galfano, Stampella. Allenatore: Iervese

TORINO: Milan; Pagani, Reali, Dellavalle, Angori, Antolini (10′ pt Zanetti), Savini, Garbett (22′ st Amadori), Lindkvist (4′ st Maugeri), Baeten (22′ st Akhalaia) , Rosa (22′ st Caccavo). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Gregori, Anton, Gyimah, Barbieri, Giorcelli. Allenatore: Coppitelli.

Reti: 16′ e 19′ Baeten (T), 30′ Rosa (T), 34′ Mehic A. (P), 40′ Staver (P), 16′ Blanuta (P), 41′ Della Valle (T)

Ammoniti: Lindkvist (T), Palmentieri (P), Akhalaia

Recupero: un minuto nel primo tempo, 4 nella ripresa