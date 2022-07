Prima adunata della diversità a L’Aquila, abbraccio tra alpini e Rurabilandia

L’AQUILA – Con l’alzabandiera, il 22 luglio ha preso il via a L’Aquila la prima adunata della diversità. Abbraccio tra alpini e i ragazzi della fattoria didattica e sociale Rurabilandia che sono stati accolti presso la Caserma Alpini “Francesco Rossi”. Durante la mattinata, inoltre, i ragazzi di Rurabilandia hanno preso parte, sempre a L’Aquila, ad un corso di formazione per le telecomunicazioni radio con i corsisti del Campo Scuola ANA. “Ho accolto con entusiasmo – dichiara l’avvocato Giulia Palestini, presidente dell’Asp 2 – l’iniziativa degli alpini che da sempre sostengono le progettualità di Rurabilandia. Grazie a loro i nostri ragazzi hanno potuto vivere l’esperienza del campeggio trascorrendo alcune ore in piena autonomia senza l’appoggio delle famiglie e vivendo emozioni uniche per loro ancora più che per altri. Questa – conclude la Palestini – è solo una delle tante progettualità che il cda della Asp 2 intende mettere in campo attraverso la collaborazione con tutti gli enti e realtà del territorio”. La prima adunata della diversità è terminata, nel pomeriggio, con una visita presso la Caserma operativa Alpini “G. Pasquali”.

