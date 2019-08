Presidio USL Pianella, Filippone ne denuncia il degrado

PIANELLA – Il Capogruppo “PIANELLA VICINA”,Gianni Filippone denuncia lo stato di degrado nel presidio della USL di Pianella. Di seguito la sua nota:

“Sono anni che l’amministrazione del Sindaco Marinelli, non prende in considerazione la pulizia, la manutenzione per garantire l’igiene pubblica nel presidio della USL, sede del 118 e della Croce Rossa Italiana di Via Aldo Moro di Pianella.

Ultimamente è stato superato ogni limite di decenza, dimostrate anche dalle foto allegate.

Una struttura sanitaria importantissima a servizio dei comuni di Pianella e Moscufo, dove è impossibile aprire le finestre, in quando l’altezza delle erbacce ha superato l’altezza delle finestre, tanto che le finestre del laboratorio analisi rimangono sempre chiuse.

Intorno all’edificio della USL l’area recintata e piena di erbacce di piante infestanti, animali vari, e residui di vecchie potature abbandonate, oltre a non garantire l’igiene, possono favorire l’innesco di incendi in pieno centro abitato.

La pavimentazione di accesso e sconnessa, con zone di asfalto rovinate con ampie buche pericolose per pedoni e autoveicoli.

E’ singolare che il sindaco Marinelli a primavera di ogni anno, emette l’ordinanza per lo sfalcio delle erbe e potatura delle siepi e piante, obbligando i proprietari di terreni incolti e fronte strade, invece lui stesso è il primo a non osservarla.

Pertanto, chiedo al Sindaco Marinelli un intervento urgente di applicare e far rispettare la sua ordinanza, sulle aree di proprietà comunale”.