Presidente Provincia di Chieti su interventi in programma ad Atessa e altri Comuni

CHIETI – Di seguito riportiamo le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Chieti su interventi in programma ad Atessa e altri Comuni:

“In merito alle dichiarazione del sindaco di Atessa Giulio Borrelli mi preme segnalare che il giorno 8/10/2019 si è svolto Il sopralluogo congiunto sulla bretella di Atessa Valle che ho effettuato, insieme al dirigente dei Lavori Pubblici ing. Nicola Pasquini, con il sindaco Giulio Borrelli, l’assessore Pasquale Zaccardi, il dirigente ing. Guglielmo Palmieri e l’ing. Emilio Carafa.

Si resta sorpresi di queste dichiarazioni alla luce degli accordi presi tra l’assessore Zaccardi con l’ufficio tecnico provinciale per i sopralluoghi da farsi sulle SS.PP. del comune di Atessa nella prima settimana di novembre. Ad ogni buon conto, nell’ambito della programmazione lavori di questo Ente sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza che per quanto concerne il comune di Atessa e il suo comprensorio sono di seguito elencati.

Questo per segnalare che la Provincia ha sempre valutato e tentato di soddisfare le richieste dei Sindaci nonostante le scarsissime risorse economiche cercando di effettuare equa ripartizione sui vari territori. Esistono priorità e programmazioni che sono evidenziate dai tecnici che sono in attuazione o in progettazione.

Le necessità e le emergenze che man mano emergono hanno bisogno di progettazione e poi di finanziamento che non è facile recuperare. Pertanto dal momento delle richieste che pervengono alla Provincia al momento dell’intervento possono intercorrere alcuni mesi.

Oltre alla carenza di fondi la Provincia soffre una carenza di personale (da 300 unità la legge Delrio ha costretto a ridurre il personale a 143 unità). In sintesi la Provincia avrebbe bisogno di oltre 100 milioni di euro per intervenire sui 1600 km di strade ammalorate. Per i prossimi anni avremo con il DM 49 solo 3.5 milioni di euro. Quest’anno abbiamo fortunatamente la disponibilità di 16 milioni di euro grazie ai fondi del Masterplan elargiti dalla giunta D’Alfonso che ci permetterà di intervenire nei vari distretti. Con questi fondi possiamo intervenire solo sul 20% delle strade. Questa è la realtà dei fatti che obbliga il governo a ripensare alle Province e restituire competenze e finanziamenti adeguati”.