Celano e Trasacco, dicembre 2025: Corrado Oddi porta in scena il Natale

CELANO – Il periodo che anticipa le festività natalizie si arricchisce di nuovi appuntamenti culturali grazie a Corrado Oddi, protagonista di due iniziative pensate per pubblici diversi ma accomunate dal desiderio di riportare al centro il valore del racconto, dell’ascolto e della condivisione.

Il primo evento è “Fiabe. Eleggende di Natale”, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium E. Fermi di Celano. Una proposta dedicata in particolare ai bambini e alle famiglie, costruita attorno al potere evocativo delle fiabe e delle narrazioni tradizionali del periodo natalizio. Con uno stile coinvolgente, Oddi guiderà il pubblico in atmosfere sospese, dove la fantasia diventa strumento per ritrovare incanto, valori semplici e quel senso di attesa che caratterizza le feste.

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00, l’attore sarà invece protagonista all’Auditorium Comunale di Trasacco con “Un viaggio chiamato amore”, accompagnato dal Trio Chitarristico Cardoso. In questo caso la dimensione si fa più intima e riflessiva: il recital intreccia parole e musica per raccontare le diverse forme dell’amore, dalle fragilità alle rinascite. Ne nasce un percorso emotivo che, grazie al linguaggio teatrale e alle sonorità del trio, trova un equilibrio capace di parlare a un pubblico adulto, offrendo uno sguardo nuovo e sensibile in un periodo dell’anno naturalmente predisposto all’ascolto.

Con queste proposte, Corrado Oddi conferma la volontà di portare sul territorio spettacoli capaci di creare occasioni di incontro e di avvicinare le persone alla dimensione del teatro come spazio vivo, accogliente e necessario. Un dicembre che, attraverso la parola scenica, diventa un modo autentico e diverso per avvicinarsi al Natale.

Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero.