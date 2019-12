Amatori basket, sconfitta nel derby con il Pescara (79-71)

PESCARA – Un buon primo quarto e un Mbaye da 25 punti non bastano. L’Amatori Pescara cade al PalaElettra nell’ultima gara del girone d’andata e rende amaro il ritorno nel palazzetto che è stato casa sua fino allo scorso giugno. Pescara Bk vince per 79-71 e condanna i biancorossi alla quarta sconfitta stagionale.

CRONACA DELLA PARTITA

Senza Patani, con i Fonzo e Di Donato rientrati dopo 4 settimane di assenza e con appena 2 allenamenti nelle gambe e Mbaye e De De Lutiis non al meglio, coach Marco Verderosa è costretto a fare di necessità virtù e opta nello starting five per Okmanas in regia, capitan Di Fonzo e Corbinelli esterni e il tandem Mbaye- Taglieri sotto le plance.

Dopo l’avvio punto a punto, dopo 3-45”, con l’Amatori avanti di 2 punti (4-6), prima Razzi rileva Taglieri e poi Cefaratti dà il cambio al capitano ma i padroni di casa piazzano il parziale di 7-0 che consente alla squadra di Fabbri di mettere il muso avanti. Il contro-break Amatori fissa il punteggio sull’11-11 dopo 6’30” e una super bomba di Corbinelli consente all’Amatori di tornare avanti. Nel finale di tempino c’è spazio anche per De Lutiis ma i biancazzurri chiudono avanti di uno (19-18), complice il 2/5 di Di Fonzo dalla lunetta che non premia un’Amatori sicuramente pimpante e dentro la partita.

Due triple aperte, rispettivamente di Fornara e Capitanelli, aprono le ostilità del secondo quarto, nel quale l’asse Corbinelli-Mbaye prova a tenere la truppa biancorossa attaccata nel punteggio. Quando Mbaye schiaccia in faccia alla retroguardia dei padroni di casa dopo 3’40”, però, l’Amatori è ancora sotto di 5 (31-26) e una transizione 3 vs 1 non capitalizzata (errore proprio del numero 1) e due extra-possessi sbagliati non consentono di accorciare il gap in maniera tale da mettere grande pressione a Kuntic e compagni. Gli errori si pagano cari e 7 punti consecutivi di Fasciocco scavano il solco che le squadre si porteranno fino all’intervallo. Al riposo si va infatti sul punteggio di 41-28, troppo severo e ingiusto per quanto visto sul parquet.

Al rientro dagli spogliatoi, Mbaye continua a dettare legge sotto i tabelloni, ma non basta. Dai 6.75 i biancorossi non sono in serata e ricucire lo strappo diventa complicato. L’Amatori fa l’elastico tra il -6 e il -12 e chiude il parziale sotto di 15 (61-46), con Mbaye gravato di 4 falli personali. Per rimontare serve una vera impresa, che non riesce. Il copione dell’ultimo periodo non è troppo dissimile da quello del penultimo. I biancorossi si portano anche sul -8 ma, nonostante il cuore Amatori batta forte, al suono della sirena a festeggiare non sono i ragazzi di coach Marco Verderosa. Finisce 79-71.

POST PARTITA

Coach Fabbri: “è stato molto suggestivo giocare in questo bellissimo clima, con un grande palazzetto, i tamburi e tantissima gente a vedere la partita. Sono felice per la vittoria e voglio mettere il punto esclamativo sulla prestazione dei nostri under: Najafi in campo sin dal primo quarto, Masciopinto, Fasciocco e Cocco che hanno dato il loro grande apporto. Sono ragazzi del 2000 e oltre ed è bellissimo per tutto l’ambiente che loro possano essere decisivi in partite del genere. Mancavano diversi titolari, qualcuno non era al meglio eppure abbiamo potuto contare sui ragazzi e preparare al meglio la partita. Non abbiamo pensato a chi mancava: abbiamo pensato a chi avevamo e a cosa ci potevano dare! Questo è il vero traguardo che stiamo ottenendo, oltre ai due punti su cui ero concentratissimo. Subito testa a Campli, che sarà una gara difficilissima come lo saranno quelle successive. Erano importanti i due punti e li abbiamo presi: potevamo fare meglio alcune difese ma sarà uno spunto per lavorare e far meglio nelle stesse situazioni nelle prossime occasioni”.

Il presidente Luca Di Censo ha voluto ringraziare tutto l’ambiente, con un focus particolare sul pubblico e lo staff medico: “Credo non si sia mai visto un pubblico così numeroso per una partita di C Silver e voglio davvero ringraziarlo. Per me è stato bellissimo vedere un palazzetto a maggioranza biancazzurra e questo ripaga i tanti sforzi che stiamo facendo: vuol dire che le persone ci vogliono bene, ci apprezzano e comprendono l’impegno che ci stiamo mettendo. Io ringrazio tutti e invito chi è venuto oggi per la prima volta al palazzetto a seguire questi ragazzi anche nelle prossime partite, così come spero che chi ci sta seguendo dall’inizio del campionato sia davvero felice per questa vittoria. Noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi per vincere questo campionato, per noi il pubblico è la cosa più importante. Voglio ringraziare i giocatori, lo staff tecnico e lo staff medico perché stanno facendo fronte a tutte le difficoltà con il massimo impegno, e questa applicazione è stata ripagata, stravincendo una partita che senza Nardi, Policari, Pucci e De Luca poteva essere difficile. I top player hanno fatto il loro ma anche i nostri ragazzi hanno dato una mano enorme. Nelle difficoltà di questo periodo voglio ringraziare i fisioterapisti Mirko Ciampoli e Gianluca Egidi, lo studio del Dottor Biancadoro e il nostro coordinatore, il dottor Najafi: tutti stanno lavorando quotidianamente tante ore per noi. Meritano il ringraziamento di tutta la famiglia biancazzurra. Bravi!”.

TABELLINO

Pescara Bk – Amatori Pescara 79-71 (progressivi: 19-18, 41-28, 61-46)

Pescara Basket: Najafi, Fornara 23, Masciopinto 6, Kuntic 9 (6 assist), Di Giovanni ne, Di Giorgio ne, Capitanelli 13, Adonide 8, Pucci ne, Facciolá ne, Fasciocco 18, Cocco. Coach Fabbri.

Pescara 1976: Okmanas 8, Di Donato, Corbinelli 12, Razzi 11, De Lutiis 2, Mbaye 25, Di Fonzo 11, Taglieri 2, Cefaratti, Pietrantoni ne, D’Onofrio ne, Di Fabio ne. Coach Verderosa