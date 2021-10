Civitella Roveto, presentazione della stagione teatrale: ecco quando

Il 16 ottobre al Teatro Comunale Giuseppe Sinopoli presentazione della rassegna teatrale dalla compagnia Teatranti Tra Tanti

CIVITELLA ROVETO – Il Teatro OFF (limits) approda anche nella Valle Roveto in occasione della quarta stagione della rassegna teatrale indipendente organizzata dalla compagnia Teatranti Tra Tanti. A partire dal 31 ottobre, un cartellone di 7 spettacoli, scelti dai direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini, coadiuvati dalla project manager Cinzia Pace, accompagnerà gli spettatori del Teatro Comunale Giuseppe Sinopoli di Civitella Roveto fino a maggio.

“Dopo la lunga parentesi pandemica, che pian piano va scemando, – commentano i direttori artistici – Siamo pronti a lasciarci alle spalle i numerosi ostacoli che abbiamo affrontato per ritrovare uno slancio verso nuove collaborazioni artistiche e importanti progetti previsti dai parametri ministeriali.”

“Siamo pronti a tornare a pieno regime – concludono – soprattutto ora che i teatri possono tornare ad accogliere gli spettatori al 100%”.

“In qualità di sindaco di Civitella Roveto continuerò ad occuparmi direttamente della cultura, del Teatro Comunale e degli eventi, perché ritengo che siano fondamentali per la crescita del tessuto socio culturale del paese – dichiara Pierluigi Oddi, sindaco del paese – Soprattutto in questa circostanza, con la collaborazione del Teatro OFF, sarà possibile ideare e realizzare concretamente una stagione teatrale di livello, che valorizzi finalmente il teatro, i ragazzi e la cultura in generale”, conclude.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Civitella Roveto, sarà presentata sabato 16 ottobre alle ore 11 all’interno del Teatro Comunale Giuseppe Sinopoli.

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi).